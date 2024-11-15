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Zonguldak'ta feci kaza! Otomobil su kanalına devrildi: Yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 15.11.2024 23:37 Güncelleme: 15.11.2024 23:37
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Zonguldak’ta feci kaza! Otomobil su kanalına devrildi: Yaralılar var

Zonguldak'ta otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı. Öte yandan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Uğur G'nin (38) kullandığı 41AFP 319 plakalı otomobil, Zonguldak-Ankara kara yolunun 7. kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi.

Kazada sürücü ile eşi Aynur A.G. (34) ve çocukları Z.Ç.G. (10) ile Y.R.G. (4) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

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