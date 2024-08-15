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Trafik kazası hayatına mal oldu

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2024 15:45 Güncelleme: 15.08.2024 17:08
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Trafik kazası hayatına mal oldu

Hatay Reyhanlı'da İsmail Es yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün henüz belli olmadığı bir tırla çarpıştı. Motosiklet sürücüsü aldığı darbeyle ağır yaralandı. Talihsiz adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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