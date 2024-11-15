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Fiyatını duyan uzun kuyruklar oluşturdu! " Altını adeta bedava veriyorlar"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 15.11.2024 21:12 Güncelleme: 15.11.2024 21:56
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Fiyatını duyan uzun kuyruklar oluşturdu! Altını adeta bedava veriyorlar

Donald Trump'ın ABD Başkanı olması ve savaş karşıtı açıklamaları altın fiyatlarına düşüş olarak yansıdı. Altın almak için fırsat kollayan vatandaşlar, piyasayı yakından takip ederken Kocaeli'de ilginç bir olay yaşandı. Bir kuyumcu diğer kuyumculardan 150 lira düşük fiyata altın satan kuyumcu dükkanına vatandaşlar akın etti. Altın almaya gelen Rıdvan Oğuz, "Altını adeta bedava veriyorlar" dedi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Fethiye Caddesi bulunan bir kuyumcu dükkanında akşam saatlerinde adeta izdiham yaşandı. Altın fiyatlarının düşmesiyle Fethiye Caddesi'ndeki bir kuyumcu esnafı kampanya yaptı.

Ucuz altın kuyruğu (Foto: İHA)Ucuz altın kuyruğu (Foto: İHA)

"KUYUMCU DÜKKANININ ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU"
Diğer esnaflardan yaklaşık 150 lira indirim yapan esnafın dükkanı kısa sürede müşteriyle doldu. Esnafın diğer kuyumculardan 150 lira düşük fiyata altın sattığını duyan vatandaşlar, kuyumcu dükkanına adeta akın etti. Yağmurlu havaya rağmen kuyumcu dükkanının önünde uzun kuyruklar oluştu.

Ucuz altın kuyruğu (Foto: İHA)Ucuz altın kuyruğu (Foto: İHA)

"ALTINI ADETA BEDAVA VERİYORLAR"
Yağmur altında sırada bekleyen Rıdvan Oğuz isimli vatandaş, "Hanımın günü var. Onun için buraya geldik gram altın almaya.

Ucuz altın kuyruğu (Foto: İHA)Ucuz altın kuyruğu (Foto: İHA)

Fiyatlarda da düşüş var. Altını adeta bedava veriyorlar. Gramında 150-155 liralık fark var. Sıra beklemeye değer" ifadelerini kullandı.

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