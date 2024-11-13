Yasemin Gündoğan hakim karşısında! Tam 8.2 milyon euro! Paranın yerini söylemedi

Almanya'da çalıştığı para nakliyat şirketinde 8 milyon 200 bin euroyu (299 milyon TL) çaldığı gerekçesiyle Bremen Eyalet Mahkemesi'nde on yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaya başlanan Türk kökenli Alman vatandaşı Yasemin Gündoğan bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya elleri kelepçeli halde getirilen Gündoğan'ın mahkemedeki rahat davranışları jüri üyelerini bile şaşırttı.

"ERKEK ARKADAŞIM CEZAEVİNDEYDİ"

Her şeyin arkadaşlar arasında bir şakayla başladığını iddia eden Gündoğan, soygunu erkek arkadaşının uyuşturucu ticaretinden cezaevinde olması nedeniyle zor bir dönemden geçerken yaptığını belirtti ve bir arkadaşının onu ikna ettiğini öne sürdü.

"SABIKALILAR BANA YARDIM ETTİ"

"Önce şakaydı sonra iş ciddiye bindi" diyen Yasemin Gündoğan , aralarında sabıka kayıtları da bulunan bazı kişilerin kendisine hırsızlık ve kaçış sırasında yardım ettiklerini söyledi. Ancak Gündoğan duruşmada kendisine yardım ve yataklık eden kişilerin ismini vermekten çekindi.

BENİM İŞİM PARALARI SADECE ARABAYA YÜKLEMEKTİ

Çalıştığı şirketin güvenlik zaafları olduğuna dikkat çe3ken Gündoğan, "Soygunu uzun süre planlamaya gerek yoktu. Bu olayı herhangi bir günde bile yapabilirdim. Olay günü paraları kasa yerine atık kağıt konteynerine yerleştirdim. Ve daha sonra bu konteyneri de dışarı çıkararak suç ortaklarıma teslim ettim. Benim işim buraya kadardı, bundan sonrası onların işiydi" dedi.

PARALARIN YERİNİ SÖYLEMEDİ

Paraların nerede olduğunu konusunda bilgi vermeyen Gündoğan, "Ben bu paradan sadece 20-25 bin euro aldım. Geri kalan paranın nerede olduğunu bilmiyorum. Geriye dönüp baktığımda beni kazıkladılar. Böyle bir şey yapmış olmak ve sonra da parasız kalmak utanç verici" dedi.

"KAÇAK HAYATI HİÇ İYİ DEĞİL"

Teslim olma gerekçelerini de tek tek sıralayan Gündoğan, "Hakkımda çıkan haberler nedeniyle korkudan dışarıya çıkamıyordum. 2 yıldır çok zorlandım. Kaçak hayatı hiç iyi değil. Ve parasız kesinlikle iyi değil. Kaçmak pahalı. İstanbul pahalı bir şehir. Bu nedenle Almanya'ya dönmeye karar verdim" dedi.

KARAR OCAK AYINDA AÇIKLANACAK

Yasemin Gündoğan'ın suç ortağı olduğu gerekçesiyle yargılanan Büşra S. 2022 yılında Bremen'deki mahkeme tarafından üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.Büşra S.'nin özellikle Yasemin Gündoğan'ın kaçışının planlanmasında önemli rol aldığı iddia ediliyordu. Bremen Eyalet Mahkemesi'nde görülen davada kararın Ocak ayında çıkması bekleniyor.