Anaokulunda dehşet! Uyuyan çocuğa saldırıp ısırdı

Olay, geçtiğimiz 24 Nisan günü merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesinde bulunan bir özel kreşte meydana geldi. Fatih ve Elife C. çifti, saldırıdan iki ay kadar önce çocuklarını özel kreşe yazdırdı.

Sabah'ın haberine göre Olay günü kreşin yatakhanesinde uyuyan çocuklardan 4 yaşındaki M.U.S., yerinden kalkıp, B.A.C'nin yatağına gitti. M.U.S., B.A.C'nin yatağına çıkıp çocuğu ısırmaya başladı.

Anaokulunda saldırıya uğrayan çocuk (ARŞİV)

Çocuğun çığlıkları üzerine yatakhaneye gelen öğretmenler, M.U.S'yi güçlükle ayırabildi. Vücudunda yaralar oluşan B.A.C., hastaneye getirilerek tedavi altına alındı. Saldırı anı ise kreşin güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

3 KREŞ PERSONELİ KUSURLU BULUNDU

B.A.C'nin ailesi konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamayınca Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde saldırgan çocuk M.U.S'nin annesi Gizem Nur S. (30), okul idarecisi Sadettin K. (31) ile öğretmenler Enise Ü. (23) ve Güner E. (35) hakkında 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Anaokulunda saldırıya uğrayan çocuk (ARŞİV)

İddianamede yer alan bilirkişi raporunda şüphelilerin B.A.C'nin uğradığı akran zorbalığında kusurlu olduğuna dikkat çekildi. Şüpheliler Asliye Ceza Mahkemesince hakim karşısına çıkacak.