8 milyonluk vurgun! Yasemin Gündoğan'ın kaçışına o aşiret yardım etmiş! Soyadındaki "E" harfi...
Almanya'da çalıştığı özel şirketten 8 milyon euro çalarak kayıplara karışlan Yasemin Gündoğan, 1033 gün snra Bremen Havalimanı'na giderek teslim olmuştu. Gündoğan'ın yurt dışına nasıl çıktığı belli olurken, Almanya'dan kaçış sürecinde ise "Miri Aşireti"nin yardımcı olduğu iddia edildi.
Bremen'de çalıştığı para taşıma şirketinden 8 milyon euro'yu (yaklaşık 280 milyon lira) akıl almaz bir yöntemle çalarak kayıplara karışan Yasemin Gündoğan, 3 yıl boyunca peşine takılan onca dedektife rağmen her defasında izini kaybettirmeyi başardı.
1033 gün süren takipte dedektifler, en son Gündoğan'ın e-mail adresine Kos Adası'na 17 mil uzaklıkta lüks bir yattan girdiğini tespit etmesine rağmen, genç kadının izine bir türlü ulaşılamadı.
Gündoğan'ın paraları özel jetle Türkiye'ye sokmasına yardımcı olduğu ve birlikte hareket ettiği iddia edilen çocukluk arkadaşı Blondy (Sarışın) lakaplı Yiğit Tufan, İzmir'de yakalanıp tutuklanmıştı.
SOYADINDAKİ 'E' DETAYI
İnterpol tarafından kırmızı bültenle de aranan Yasemin Gündoğan, 19 Mart Salı günü Almanya'da havalimanında polise teslim oldu. Hakkında Ankara 9. Ceza Hakimliği tarafından yakalama kararı olan Yasemin Gündoğan'ın nasıl yurt dışına çıktığı ile ilgili düğüm çözüldü.
Almanya vatandaşı olan Gündoğan'ın pasaport kontrol polisine Alman pasaportuyla başvurduğu belirlendi. Pasaportunda isminin 'Yasemin Guendogan' yazması nedeniyle kontrol memuru, Gündoğan'ın arandığını sistemden göremedi ve uçağa binmesine izin verdi.
Sabah'ın haberine göre Yasemin'in İstanbul Havalimanı'ndan Türk Havayolları'na ait uçakla 08.30'da Bremen'e gittiği öğrenildi. Avukatı tarafından dış hatlar terminalinde karşılanan Gündoğan, bir süre durum değerlendirmesi yaptıktan sonra polise teslim oldu. Hakim karşısına çıkan Gündoğan, Bremen-Oslebeshausen Hapishanesi'ne sevk edildi.
AVUKATI ÜNLÜ BİR İSİM
Gündoğan'ın teslim olması Almanya basınında da büyük yankı uyandırırken, genç kadını, Almanya'daki suç ortağı Büşra Satılmış'ın da avukatı olan Almanya'nın en ünlü avukatlarından Burkhard Benecken'in savunacağı ortaya çıktı. Benecken, Almanya'da geçmişte birçok ünlü ismi savundu.
NASIL KAÇTI?
Öte yandan Yasemin Gündoğan (30) ile ilgili yeni iddia daha gündeme geldi. Buna göre Gündoğan'ın hırsızlık yaptıktan sonra Almanya'dan kaçmasını Miri Aşireti sağladı.
Gündoğan'ın aşiret mensubu iki kişi tarafından Türkiye'ye kaçırıldığı vurgulandı. Lübnan kökenli aşiretin Türkiye üzerinden çağrı merkezleri aracılığıyla Almanya'daki yaşlıları dolandırdığı vurgulandı. Aşiret reisi İbrahim Miri'nin soygun, uyuşturucu ticareti ve çete suçlarından sicilinin kabarık olduğu belirtiliyor.i birçok ünlü ismi de savundu.
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