8 milyonluk vurgun! Yasemin Gündoğan'ın kaçışına o aşiret yardım etmiş! Soyadındaki "E" harfi...

SOYADINDAKİ 'E' DETAYI

İnterpol tarafından kırmızı bültenle de aranan Yasemin Gündoğan, 19 Mart Salı günü Almanya'da havalimanında polise teslim oldu. Hakkında Ankara 9. Ceza Hakimliği tarafından yakalama kararı olan Yasemin Gündoğan'ın nasıl yurt dışına çıktığı ile ilgili düğüm çözüldü.

Almanya vatandaşı olan Gündoğan'ın pasaport kontrol polisine Alman pasaportuyla başvurduğu belirlendi. Pasaportunda isminin 'Yasemin Guendogan' yazması nedeniyle kontrol memuru, Gündoğan'ın arandığını sistemden göremedi ve uçağa binmesine izin verdi.

Sabah'ın haberine göre Yasemin'in İstanbul Havalimanı'ndan Türk Havayolları'na ait uçakla 08.30'da Bremen'e gittiği öğrenildi. Avukatı tarafından dış hatlar terminalinde karşılanan Gündoğan, bir süre durum değerlendirmesi yaptıktan sonra polise teslim oldu. Hakim karşısına çıkan Gündoğan, Bremen-Oslebeshausen Hapishanesi'ne sevk edildi.