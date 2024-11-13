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Rojin'in otopsi raporu ortaya çıktı! 21 yaşındaki Rojin Kabaiş boğularak öldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.11.2024 23:53 Güncelleme: 14.11.2024 00:06
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Rojin’in otopsi raporu ortaya çıktı! 21 yaşındaki Rojin Kabaiş boğularak öldü

Van'da üniversite okuyan ve Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, Diyarbakır'da toprağa verildi. Rojin Kabaiş'in neden öldüğü Türkiye'nin gündemine otururken otopsi raporu ortaya çıktı. 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in boğularak öldüğü ortaya çıktı.

Van'da üniversite okuyan ve Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, Diyarbakır'da toprağa verildi. 18 Gün kayıp olan ardından cesedi bulunan Rojin Kabaiş'in neden öldüğü Türkiye'nin gündemine oturdu.

Rojin'in otopsi raporu ortaya çıktı. 21 yaşındaki Rojin Kabaiş boğularak öldüğü tespit edildi.

Ayrıntılar geliyor....

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