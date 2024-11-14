İstanbul'da metro çilesi! Yürüyen merdiven arıza yaptı 26 Kasım'a kadar kapatıldı
İstanbul'da sık sık metro arızalarının yaşanmasının ardından bu kez merdiven sorunu baş gösterdi. Mecidiyeköy'de metro istasyonunda yürüyen merdivenin arızalanınca yoğunluk oluştu. Yürüyen merdivenin arıza nedeniyle 26 Kasım'a kadar kapalı olacağı öğrenildi.
İstanbul Mecidiyeköy'de metro istasyonunda yürüyen merdivenin arızalanması nedeniyle yolcu yoğunluğu oluştu. Yürüyen merdivenin 26 Kasım'a kadar kapalı olacağı öğrenildi.
MERDİVEN ARIZALANDI VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ
Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nın Mecidiyeköy istasyonundaki yürüyen merdiven, akşam saatlerinde arıza nedeniyle geçici olarak kapatıldı.
Metrodan inen vatandaşların yürüyen merdivenleri kullanamaması sonucu istasyonda yolcu yoğunluğu yaşandı. İstasyondan çıkmak isteyen vatandaşlar kalabalık nedeniyle bir süre beklemek zorunda kaldı.
26 KASIM'A KADAR KAPALI OLACAK
Yürüyen merdivenin arıza nedeniyle kapalı olmasına bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Yürüyen merdivenin 26 Kasım'a kadar arıza nedeniyle kapalı olacağı öğrenildi.