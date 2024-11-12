Yangın faciasında ölen 5 kardeşe acı veda! Anne serbest bırakıldı

İzmir'in Selçuk ilçesinde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında, en küçüğü 1, en büyüğü ise 5 yaşında olan ve hayatını kaybeden 5 kardeşin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

ANNE EVDE YOKKEN YANGIN ÇIKTI

Olay, dün akşam saatlerinde Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Melisa Akcan, iddiaya göre yaşları 1 ila 5 arasında değişen 5 çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya çıktı.

Hayatını kaybeden bebeklerden ikisi (AA)

5 BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Çocuklar evde bulunduğu sırada ısınmak amacıyla kullanılan elektrikli soba biranda devrildi ve yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle ev dumanla doldu ve 5 kardeş içerde kapının kilitli olması nedeniyle mahsur kaldı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürürken, içeride mahsur kalan; Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes (5) adlı kardeşlerin cansız bedenine ulaşıldı.



CENAZELER YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Dumandan zehirlenerek ölen ve yangın sırasında evde yalnız olan çocukların acı ölümü İzmir'i ve ilçeyi yasa boğarken, babanın hırsızlık suçundan dolayı cezaevinde olduğu, annenin ise hurda ve kağıt toplayarak geçimini sağladığı öğrenildi. Anne Melisa Akcan'ın gözaltında olduğu ve hastanede gözetim altında tutulduğu belirtilirken, 5 kardeşin İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Kardeşlerin cenazeleri amca Hasan Akcan ile Hüseyin Akcan'a teslim edildi.

Yangın faciasında ölen 5 küçük kardeş yan yana defnedildi | Görüntü-İHA

BABA ÖZEL İZİNLE CENAZEYE KATILDI

Tahsin Ağa Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından 5 kardeşin cenazesi, Eski Acarlar Mezarlığı'nda defnedildi. Cezaevinde bulunan baba Hakan Akcan'ın da cezaevinden izinli çıkarılarak cenazeye katıldı.

ANNE SERBEST BIRAKILDI

5 kardeşin hayatını kaybettiği yangınla ilgili gözaltına alınan anne Melisa Sinem Akcan, adliyeye sevk edilmişti. Annenin serbest bırakıldığı öğrenildi.