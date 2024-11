Sakarya Kulübü Başkanına tokada "kurgu" savunması

Sakaryaspor'un eski kulüp başkanı Gökhan İn'e tokat atılmasına ilişkin haklarında "Nitelikli yağmaya teşebbüs", "Kişisel verilerin kaydedilmesi", "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarından ayrı ayrı toplam 5 yıl 6 aydan 18 yıl 3 aya kadar cezalandırılmaları istenen 1'i tutuklu 2 sanık hakim karşısına çıktı. Mahkemede ifade veren Sakaryaspor'un eski kulüp başkanı Gökhan İn, "Video kesinlikle kurgu değildir, videonun çekilmesine mecbur bırakıldım." dedi.



Eski Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'in kulübün eski reklam ve sponsorluk sorumlusu H.C.Ş. tarafından darp edildiği görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde tokat atan H.C.Ş. ve o anları kayda alan S.İ. yakalanarak gözaltına alınmış, emniyetteki işlemleri sonrasında 2 şahıs "Yağmaya teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, şüpheli S.İ. daha sonra tahliye edilmişti.

Bahse konu olan olaya ilişkin Gökhan İn, Sakarya Adliyesi'ne giderek kendisine tokat atan H.C.Ş. ve o anları kayda alan S.İ.'den şikayetçi olmuştu. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 7 sayfalık iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, şüpheliler H.C.Ş. ve S.İ. hakkında "Nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan 2 yıl 6 aydan 11 yıl 3'er aya, "Kişisel verilerin kaydedilmesi" suçundan 1 yıldan 3'er yıla, "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 2 yıldan 4'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. Sanıklar bugün 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, tutuklu sanık H.C.Ş., tutuksuz sanık S.İ. müşteki Gökhan İn ile taraf avukatları katıldı.



"BASKILARDAN ÖTÜRÜ KURGU VİDEO YAPMAYA KARAR VERDİK"

Savunması alınan tutuklu sanık H.C.Ş., "Olay günü aşırı baskı ve stresten dolayı alkol aldım. Gökhan İn ile sponsorluk görüşmesine gittik, olumlu neticelenmedi. Sonra kafeye gittik, kulübün durumunu konuştuk. Maddi sıkıntılardan dolayı üzerimizdeki baskılardan ötürü kurgu video yapmaya karar verdik. Daha sonra iddianamede yer alan olay gerçekleşti. Gökhan İn'in rızası vardı video çekilmesi için. Taraftarın baskısından dolayı sanki borcu müştekinin ödeyeceği gibi mizansen gerçekleştirdik. O an karar verdiğimiz bir kurgu videoydu. Soruşturma aşamasında acayip baskı altındaydım o yüzden kurgu olduğundan bahsetmemiştim. Kesinlikle olayda üçüncü kişi söz konusu değildir. Bu olay için bizi yönlendiren, azmettiren üçüncü kişi yoktur. Sanık S.İ.'nin videoyu bana gönderip göndermediğini hatırlamıyorum. Bana gönderdiyse bile telefonumda tutmaz silerdim. Yağma kastıyla hareket etmedim. Videoyu paylaşmadım. Müşteki kendi rızasıyla tekrar aday olmadı, çekilen video ile adaylıkla ilgisi yoktur" dedi.

Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'in tokatlandığı an



"GÖKHAN İN'İN DE VİDEONUN ÇEKİLMESİNE RIZASI VARDI"

Olay günü tutuklu sanık H.C.Ş.'nin çağırmasıyla kafeye gittiğinin ifadesini veren tutuksuz sanık S.İ., "Daha öncesinden video ve kurgudan haberim yoktu tamamen o an olay gelişti. H.C.Ş. videoyu çekmemi istedi. Gökhan İn'in de videonun çekilmesine rızası vardı. Taraftar grupları sürekli yönetim kurulunu tehdit ediyordu. Videoyu sanık H.C.Ş.'ye gönderdim, başka kimseye göndermedim. Hatta sildiğimi de müştekiye gösterdim. Videonun nasıl yayıldığını bilmiyorum. Video tamamen o an karar verilmiş bir olaydı. Bizi video çekmeye zorlayan ve yönlendiren 3'üncü kişi yoktur. Polis üzerime çok geldi, daha sonra olayın kurgu olduğunu anlattım. Yağma kastıyla hareket etmedim" diye konuştu.



"VİDEO KESİNLİKLE KURGU DEĞİLDİR, VİDEONUN ÇEKİLMESİNE MECBUR BIRAKILDIM"

Müşteki Gökhan İn, 150 bin liralık borç meselesini bahse konu olayda öğrendiğini aktararak, "Sponsor görüşmesinden dönerken sanık H.C.Ş, yaptığım basın açıklamasından dolayı hayati tehlikemin olduğunu söyledi. Sanık H.C.Ş, beni olaya psikolojik olarak hazırladı. Ben de 'Böyle bir video çekileceğine beni öldürün' dedim. Videonun tam olarak neden çekildiğini bilmiyorum. Video benim başkan olmamam için yapılmış bir video. Video kesinlikle kurgu değildir, videonun çekilmesine mecbur bırakıldım. Sadece sanık H.C.Ş'den şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

Sakaryaspor Başkanına tokat atan şahıs (A HABER ARŞİV)



TANIKLAR DİNLENDİ

Duruşmada bir futbolcunun verdiği 150 bin liralık borç ve tokat olayı hususu için tanıklar dinlendi. 150 bin lirayı kendisi için istediğini belirten tanık B.T., "Olaya ilişkin bir bilgim yoktur, video sosyal medyada yer alınca öğrendim. S.D.'den borcu kendim için aldım. Kulüple ilgisi yoktur" derken tanık futbolcu S.D., "B.T'ye kendisi için 150 bin lira vermiştim. Önce kendisi için sonra kulüp için istediğini söyledi. Ben kimseye bahsetmedim ama öğrenilmiş" ifadelerini kullandı.



Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını ve mütalaayı hazırlamak için süre verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti ise sanığın tutukluluk halinin devamına, esas hakkındaki savunmasını hazırlamaması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.