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Maltepe'de korkunç kaza! 4 yaralı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.11.2024 23:19
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Maltepe’de korkunç kaza! 4 yaralı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, seyir halindeki 2 otomobile çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kazazedeler sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Sahilyolu, Yalı Mahallesi mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi.

Olay yerinden bir kare - (DHA)Olay yerinden bir kare - (DHA)

İddiaya göre, Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 BYJ 974 plakalı otomobil, seyir halindeki 2 otomobile çarptı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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