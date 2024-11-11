Maltepe'de korkunç kaza! 4 yaralı
İstanbul'un Maltepe ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, seyir halindeki 2 otomobile çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kazazedeler sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 21.30 sıralarında Sahilyolu, Yalı Mahallesi mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi.
İddiaya göre, Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 BYJ 974 plakalı otomobil, seyir halindeki 2 otomobile çarptı.
4 KİŞİ YARALANDI
Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.