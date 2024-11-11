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Otomobille kafeye daldı! 1'i ağır 4 yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.11.2024 23:12
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Otomobille kafeye daldı! 1’i ağır 4 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bir kafeye girdi. Meydana gelen kazada 1'i ağır 4kişi yaralandı. Yaralılar, İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana geldi.

Olay yerinden bir kare - (DHA)Olay yerinden bir kare - (DHA)

İ.İ. (84) idaresindeki 09 K 9541 plakalı otomobil, Hacı Feyzullah Mahallesi İnönü Bulvarı'nda sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu lokantaya girdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile iş yerinde bulunan F.B. (85), Y.Y. (23) ve C.S. (58) yaralandı.

Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan F.B'nin durumun ağır olduğu öğrenildi.

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