Otomobille kafeye daldı! 1’i ağır 4 yaralı

Kaza Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana geldi.

Olay yerinden bir kare - (DHA)

İ.İ. (84) idaresindeki 09 K 9541 plakalı otomobil, Hacı Feyzullah Mahallesi İnönü Bulvarı'nda sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu lokantaya girdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile iş yerinde bulunan F.B. (85), Y.Y. (23) ve C.S. (58) yaralandı.

Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan F.B'nin durumun ağır olduğu öğrenildi.