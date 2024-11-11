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Şanlıurfa’da görenler şaşkına döndü: Domuz sürüsü şehir merkezine indi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.11.2024 23:24
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Şanlıurfa’da görenler şaşkına döndü: Domuz sürüsü şehir merkezine indi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde şehir merkezine inen domuzlar görenleri şaşkına çevirdi. Oldukça sakin bir şekilde hareket eden sürü yolun karşısına geçerken, sürücüler de araçlarını durdurarak onları izledi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde domuzlar şehir merkezine indi.

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Fırat Mahallesi Küme Evleri civarında görülen domuz sürüsü, çevredeki vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi. Oldukça sakin bir şekilde hareket eden sürü yolun karşısına geçerken, sürücüler de araçlarını durdurarak onları izledi.

Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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