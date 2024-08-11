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Batman'da korkunç kaza! 1'i ağır 5 yaralı

Giriş: 11.08.2024 14:26 Güncelleme: 11.08.2024 14:29
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Batman’da korkunç kaza! 1’i ağır 5 yaralı

Batman Hasankeyf'te motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışmasıyla kaza meydana geldi. Olayda motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken araçta bulunan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

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