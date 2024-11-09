TikTok fenomeni namazla dalga geçti! Tepkiler çığ gibi: “İnşallah tez zamanda çarpılır” | "Kıblesini Vatikan'a çevirmiş"

TikTok çukuruna her gün yeni skandal ekleniyor. Aile mahremiyetinin yok edildiği TikTok'ta dini değerlerin yok edildiği videolar eklendi.

Son olarak TikTok'ta "Serbest Hoca" kullanıcı adlı "Reşit Bozdağ" isimli bir fenomen namazla adeta dalga geçti.

TEPKİ YAĞDI

Kıbleye ters bir şekilde namaz kılan fenomene kısa sürede tepki yağdı. Birçok vatandaş, "Dini değerlerle alay etmiş yazıklar olsun" , "Kıblesini Vatikan'a ayarladığına göre kesin FETÖ'cüdür" ifadelerini kullandı.

İŞTE O TEPKİLER...

"İnşallah tez zamanda çarpılır ve gittiği yer dört duvar olur dinimiz ve namazla kimse dalga geçemez"

"Bu mütpezeli takip eden, izleyen, beğenen, paylaşana yazıklar olsun."

"Şeriat neden mi gelmeli böylelerini ortalıktan kaldırmak için, böyle soysuzca davranmamaları için Şeriat şart. Ne ara dinle bu kadar dalga geçer hale geldi bu millet. Hiçbir Hristiyan mabede gidip böyle soysuzluklar yapıyor mu hayır neden çünkü Türk milleti bozulmaya hep hazır."

"Böyle dalga geçenler sonu hep kötü bitmiştir"

"Şu müptezele yaptığı şeyin din dışına çıkma olduğunu söylesinler. Tabiiki Müslüman olanlar için geçerli. Değilse İslamla alay eden bu kefereye haddi bildirilsin."

BİNLERCE TAKİPÇİSİ VAR

Öte yandan "Serbest Hoca" kullanıcı adlı "Reşit Bozdağ" isimli bir fenomenin sosyal medya hesabından 451 bin takipçisi olduğu dikkatlerden kaçmadı.