TikTok’ta kazandığı 2 kilo altınla kayboldu! Müge Anlı’daki Şahinaz Çıra olayı herkesi şoke etti

Kastamonu Tosya'da yaşayan 67 yaşındaki Şahinaz Çıra, 9 Eylül tarihinde yaklaşık 2 kilo altınla ortadan kayboldu. Bunun üzerine annesinin sağlığından şüphe eden oğlu Muhammet, nişanlısı Sıla ile soluğu Müge Anlı'da aldı.

Sıla, itirafta bulunmadan önce nişanlısından korkutuğunu söyleyerek yayına güvenlik istedi. Yayına katılan 21 yaşındaki Sıla, itirafta bulunmadan önce nişanlısından korktuğunu belirterek güvenlik talep etti.

Sıla, Şahinaz'ın kaybolduğu gün evde yangın çıktığını ve ardından elindeki altınla bankaya gitmek üzere evden ayrıldığını söyledi. Ancak kayınvalidesinin bir daha dönmediğini vurgulayarak, "Ben görümcemden ve nişanlım Muhammet'ten şüpheleniyorum. Evi onlar yaktı" dedi ve cebindeki çakmağı Müge Anlı'ya gösterdi.

Sıla, ayrıca Muhammet'in yasaklı madde kullandığını ve önümüzdeki hafta mahkemesi olduğunu, cezaevine gideceğini de açıkladı. Müge Anlı, bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ve "Programa konu gelmeden çözülüyor galiba. Çok değişik" dedi.

Anlı, olayın detaylarına ilişkin, "Şahinaz Çıra, 3 yıl önce TikTok'ta yayın yaparken kendisinden 30 yaş küçük Ramazan Bey ile sevgili olmuş. Ancak, kendisi sahte plaka kullanımından dolayı cezaevine gönderilmiş" şeklinde bilgi verdi.

Oğlu Muhammet Çıra, yayından önce ekibe "Annemin ablam tarafından kaçırıldığını düşünüyorum" dedidiği ortaya çıktı.

Müge Anlı ise "Annen kayboldu mu, kaybolmadı mı? Kayıp başvurusunda bulunmuşsunuz" diye sordu. Muhammet, çelişkili ifadeleriyle dikkat çekti.

Müge Anlı, ikiliyi stüdyodan gönderdi. Araştıracağını söyledi. Tüm bu gelişmelerin ardından 67 yaşındaki Şahinaz Çıra'nın nerede olduğu izleyiciler tarafından merak konusu oldu.