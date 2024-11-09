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Bilecik'te korkutan yangın! Diğer evlere sıçradı

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 09.11.2024 23:56
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Bilecik’te korkutan yangın! Diğer evlere sıçradı

Bilecik'te bir evde çıkan yangın yanında bulunan 2 eve sıçarken, alevler çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde İnhisar ilçesine bağlı Harmanköy'de Muharrem K.'ye ait bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler yanında bulunan 2 eve sıçradı. Alevleri gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Bilecik, Söğüt ve İnhisar Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangında can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Öte yandan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı ve İnhisar Kaymakamı İrem Ayşegül Çetin olay yerine gelerek incelemelerde bulundular.

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