Mersin’de sazlık alanda yangın! Alevler söndürüldü

Olay Mersin'in Silifke ilçesinde meydana geldi.

Ankara Mahallesi Göksu Irmağı civarındaki ağaçlık ve sazlık alandan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.



YANGIN BÖLGEYE ZARAR VERDİ



Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi alevlere müdahale etti. Ekiplerce söndürülen yangın sonucu ağaçlar ve sazlıklar zarar gördü.