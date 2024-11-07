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Mersin'de sazlık alanda yangın! Alevler söndürüldü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.11.2024 05:40
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Mersin’de sazlık alanda yangın! Alevler söndürüldü

Mersin'in Silifke ilçesinde ağaçlık ve sazlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü.

Olay Mersin'in Silifke ilçesinde meydana geldi.

Ankara Mahallesi Göksu Irmağı civarındaki ağaçlık ve sazlık alandan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

YANGIN BÖLGEYE ZARAR VERDİ

Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi alevlere müdahale etti. Ekiplerce söndürülen yangın sonucu ağaçlar ve sazlıklar zarar gördü.

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