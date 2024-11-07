İstanbul’un Muhafızları tiyatro sahnesine taşındı

Çocukları ekran başına kitleyen İstanbul Muhafızları tiyatro oyunu olarak sahnelenecek. Minika ve Neher Prodüksiyon işbirliğiyle sahneye hazırlanan, müzikli oyun ilk gösterimini 14 Kasım'da yapıyor. Yönetmen Emre Büyükpınar'ın imzasını taşıyan müzikli tiyatro oyunu, çocukların kahramanı Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif ile İstanbul'un tarihi mekanlarında heyecan dolu bir macera vaat ediyor. İstanbul Muhafızları, dört cesur gencin İstanbul'un tarihi dokusunu korumak için verdikleri mücadeleyi konu alıyor. Bu kez Gürgen ve Azmi'nin hedefinde İstanbul'un simgesi iki kule var.

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Teknoloji konusunda oldukça yetenekli olan ancak tarih dersinde sürekli başarısız olan Gürgen, 8. sınıfı geçemediği için İstanbul'un tarihi eserlerini yok etmeye karar veriyor. Yardımcısı Azmi, tüm sakarlığıyla Gürgen'e destek olmaya çalışırken, Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif, bu kötü planları durdurmak için harekete geçiyor. Lider ruhlu Mehmet, bilgili ve araştırmacı Zeynep, iyi niyetli ve sevimli Ali, güçlü ve enerjik Elif; güçlerini birleştirerek İstanbul'un eşsiz kültürel mirasını korumak için mücadele ediyor. Eğlenceli sahnelerin yanı sıra oyuna eşlik eden birbirinden keyifli şarkılar, izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak. İstanbul Muhafızları tiyatro gösterisi, tarih ve eğlencenin buluştuğu bir atmosferde tüm izleyicilerini bekliyor.