Isparta'da soba yangını evi kullanılamaz hale getirdi! 1 yaralı
Isparta'da tek tek katlı bir evdeki sobanın yakılması üzerine yangın çıktı. İhbarla olay yerine gelen ekipler, Alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Meydana gelen yangında ev kullanılamaz hale gelirken, 1 kişi de yaralandı.
Yangın saat 22.00 sıralarında Dere Mahallesi 2613 sokakta bulunan tek katlı evde çıktı.
Ahmet Cirimin ile yeğeni Fatih Küçüköten'in yaşadığı evde soba yakılmak istenirken, yangın çıktı. Dayı ve yeğeninin müdahalesine rağmen alevler kısa sürede bütün evi sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yangına müdahale eden ekipler kısa sürede kontrol altına aldı. Ev kullanılamaz hale gelirken, soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
1 KİŞİ YARALANDI
Yangına ilk müdahale sırasında elinden yaralanan Fatih Küçüköten'e olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansta ilk tedavisi yapıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.