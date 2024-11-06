Yenidoğan Çetesi savcısı Yavuz Engin’e çocuklardan mektup seli: İyi ki varsın...

İstanbul'da bebekleri anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk etmek suretiyle ölümlerine sebep olan ve devleti dolandırarak haksız kazanç sağlayan 'Yenidoğan Çetesi', Savcı Yavuz Engin tarafından çökertilmişti.

Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin operasyon sırasında (AA)

Çeteyi çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, geçtiğimiz gün çocukların kendisine gönderdikleri resim ve mektupları içeren sosyal medya paylaşımı ile yeniden gündeme geldi.

İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN

Savcı kendisine gelen anlamlı hediyeleri, "Hiçbir hediye milletimizin geleceği olan çocuklarımızın kalbine girmek kadar mutlu edemezdi beni. Siz yaşayın ve değerlerimizi yaşatın çocuklar. Sizi gözlerinizden, vesile olan kıymetli öğretmenlerimizi ellerinden öpüyorum. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" notu ile paylaştı.





İYİ Kİ VARSIN

Sabah'ın haberine göre; Savcı Engin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisinin çocuklar tarafından bir süper kahraman gibi resmedilmesi dikkat çekti. Paylaşımlar arasında bir çocuğun "Ben de bir kuvöz çocuğuydum. İyi ki varsın. Seni çok seviyoruz" mektubu görenleri duygulandırdı.