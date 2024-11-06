Hudut hattında 25 katmanlı güvenlik duvarı: Kaçak geçişe izin yok

Hudut hattı Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunmaya devam ediyor. Bu çerçevede Türkiye'nin doğusunda bulunan Türkiye-İran sınır hattı, 7 gün 24 saat, en üst düzey güvenlik önlemleri ile korunuyor.

Alınan üst düzey güvenlik önlemleri ile sınır hattı; terör, kaçakçılık ve yasadışı geçişlere izin vermiyor. 6. Tugay Komutanlığı'nın kontrolünde olan 295 kilometrelik sınır hattında ise adeta kuş uçmuyor. Hattın yüzde 70'lik bölümünde Modüler Beton Duvar (MBD) bulunurken duvarın aşılması halinde 4 metre genişliğinde ve 4 metre derinlikte hendekler yer alıyor.

Hudut hattı aynı zamanda elektronik sistemlerle de 7 gün 24 saat gözetim altında tutuluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin kullandığı termal kameralı dron'lar sınır hattının gözetilmesinde büyük rol oynuyor. Dron'ların yanı sıra Sismik Hareket Algılayıcı sistemler sayesinde terörist unsurlar ve yasadışı göçmenler saniye saniye takip edilebiliyor.



Yerli ve milli imkanlarla üretilen İnsansız Hava Araçları da (İHA) sınır hattının üstünde aralıksız gözlem yapıyor. Bu sayede İHA'dan alınan veriler doğrultusunda kaçak geçişlerin ve teröristlerin hareket kabiliyeti sıfıra indiriliyor. Ayrıca TSK personeli; KİRPİ II, VURAN gibi zırhlı araçlarla sürekli devriye atıyor.

Güvenlik önlemleri yalnızca İHA'larla da sınırlı kalmıyor. ASELSAN tarafından üretilen insansız kara aracı ASLAN ile tedbirler en üst noktaya çıkıyor. ASLAN aracına entegre edilebilen akustik silah ile yasadışı geçiş yapmaya çalışan göçmenler, sınır hattından uzaklaştırılabiliyor.

Gündüz faaliyetlerin yanı sıra gece de faaliyetler aralıksız sürüyor. Gece görüşü özelliğine sahip kameralar ve termal kameralar sayesinde sınırda oluşan en ufak hareketlilik adım adım takip edilebiliyor. Tüm bu önlemlerin yanı sıra gözetleme kuleleri sayesinde tüm hareketler anbean TSK personeli tarafından gözlemlenebiliyor.



Hudut güvenlik yönetim merkezinde, 25 farklı katmandan oluşan savunma sistemi mevcut. Sistemde elde edilen veriler, sınır karakolundaki emniyet yönetim merkezinde toplanarak bölük, tabur ve tugay harekât merkezleri üzerinden üst komutanlıklara eş zamanlı olarak aktarılıyor. Kolluk kuvvetlerinin de desteği ile anında müdahale sağlanabiliyor.

Hudut hattında kullanılan üst düzey güvenlik önlemleri kaçak göçmenlerin Türkiye'ye ulaşmasını neredeyse sıfıra indiriyor. Güvenlik önlemleri sayesinde 2020 yılında 62 bin 818, 2021'de 61 bin 262, 2022'de 63 bin 74, 2023'te 49 bin 49 kişinin yasa dışı geçişi engellendi. Bu yıl ise bu sayı 15 bin 422'ye düştü.