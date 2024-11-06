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Osmaniye'de zincirleme trafik kazası! 4 ölü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.11.2024 03:31 Güncelleme: 06.11.2024 03:52
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Osmaniye’de zincirleme trafik kazası! 4 ölü

Osmaniye'de sürücüleri belirlenemeyen 2 otomobil ve 1 traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

Korkunç kaza Osmaniye'de meydana geldi.

Olay yerinden bir kare - (İHA)Olay yerinden bir kare - (İHA)

Osmaniye-Kadirli kara yolu Cevdetiye beldesi mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüleri henüz belirlenemeyen 80 EK 033 ve 80 ACJ 095 plakalı otomobiller ile 80 DK 377 plakalı zeytin yağı yüklü traktör çarpıştı.

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle yola dökülen zeytinyağı nedeniyle yol tarife kapatıldı.

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