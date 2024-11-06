Bitlis’te uyuşturucu operasyonu! 250 kilo metamfetamin ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir TIR'da yapılan aramada bebek pudrasına karıştırılmış 250 kilo metamfetamin ele geçirildi.

ele geçirilen uyuşturucu

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 14 ilde gerçekleştirilen 'Narkoçelik-46' operasyonları kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesinde de uyuşturucu kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı.

BEBEK PUDRASINA KARIŞTIRMIŞLAR



Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan takip ve çalışmalar sonucunda, ilçe merkezinde bir TIR durdurularak arama yapıldı. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda, TIR'ın dorsesinde bebek pudrasının içerisine karıştırılmış çuvallarda 250 kilo metamfetamin ele geçirildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI



Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan TIR sürücüsü M.E. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.