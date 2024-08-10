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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu! Kilolarca ele geçirildi...

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 10:54
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Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu! Kilolarca ele geçirildi...

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 223 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemler için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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