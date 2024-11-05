Konya’da otomobil ile motosiklet çarpıştı! 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Alaylar Bir Mahallesi Mustafa Üstündağ Caddesi Lojmanlar girişinde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, A. E. idaresindeki 42 K5070 plakalı Tofaş marka otomobil ile S.Ö. idaresindeki 07 NK 198 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralanırken, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralı sürücülere olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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