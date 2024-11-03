Düzce’de korkutan yangın! Daire kullanılamaz hale geldi

Düzce'nin Gölkaya ilçesinde Yazıpınar Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın en üst katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Olay yerinden bir kare - (AA)

ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ



Alevleri fark eden ev sahibi Özcan Engin'in ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Düzce, Gölyaka ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri, yangını söndürerek çevreye sıçramasını engelledi.

DUMANDAN ETKİLENDİ



Dumandan etkilenen bir itfaiye personeline ambulansta sağlık ekiplerince müdahale edildi.



DAİRE KULLANILAMAZ HALE GELDİ



Yangının çıktığı daire kullanılamaz hale geldi.