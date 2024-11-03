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Düzce'de korkutan yangın! Daire kullanılamaz hale geldi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.11.2024 05:22
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Düzce’de korkutan yangın! Daire kullanılamaz hale geldi

Düzce'nin Gölkaya ilçesinde bir dairede henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri, söndürürken bir itfaiye eri de dumandan etkilendi. İşte detaylar...

Düzce'nin Gölkaya ilçesinde Yazıpınar Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın en üst katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerinden bir kare - (AA)Olay yerinden bir kare - (AA)

ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ

Alevleri fark eden ev sahibi Özcan Engin'in ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Düzce, Gölyaka ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri, yangını söndürerek çevreye sıçramasını engelledi.

DUMANDAN ETKİLENDİ

Dumandan etkilenen bir itfaiye personeline ambulansta sağlık ekiplerince müdahale edildi.

DAİRE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangının çıktığı daire kullanılamaz hale geldi.

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