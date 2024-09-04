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Düzce'de 2 motosiklet çarpıştı: 2 kişi yaralandı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 21:56
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Düzce’de 2 motosiklet çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Düzce’de 2 motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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