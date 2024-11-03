Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen kadın hayatını kaybetti
Bursa'da Şeref G. yönetimindeki otobüs, yolun karşısına geçmek isteyen kimliği berilenemeyen kadına çarptı. Meydana gelen olayda ağır yaralanan kazazede, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Şanssız kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazaya karışan otobüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü.
Olay, 00.30 sularında Bursa Otobanı'nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, otobandan İzmir istikametine seyir halinde olan Şeref G. idaresindeki 46 AJS 600 plakalı otobüs, otobanda yolun karşısına geçmek isteyen ve kimliği henüz tespit edilemeyen kadına çarptı.
AĞIR YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, başka bir kaza olmaması adına yolda güvenlik tedbirleri alırken sağlık ekipleri ağır yaralanan kadına ilk müdahalesini gerçekleştirdi.
HAYATINI KAYBETTİ
Kazada ağır yaralanan kadın Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, Şeref G. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yaşlı kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.