Bursa’da yolun karşısına geçmek isteyen kadın hayatını kaybetti

Olay, 00.30 sularında Bursa Otobanı'nda meydana geldi.

Olay yerinden bir kare - (İHA)

Edinilen bilgiye göre, otobandan İzmir istikametine seyir halinde olan Şeref G. idaresindeki 46 AJS 600 plakalı otobüs, otobanda yolun karşısına geçmek isteyen ve kimliği henüz tespit edilemeyen kadına çarptı.

AĞIR YARALANDI



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, başka bir kaza olmaması adına yolda güvenlik tedbirleri alırken sağlık ekipleri ağır yaralanan kadına ilk müdahalesini gerçekleştirdi.

HAYATINI KAYBETTİ



Kazada ağır yaralanan kadın Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, Şeref G. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yaşlı kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.