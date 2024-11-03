Düzce’de kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı! 3 kişi yaralandı

Kaza, Soğukpınar Mahallesi'nde meydana geldi.



ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPARAK DEVRİLDİ

Alınan bilgilere göre Dedeler Mahallesi istikametinden Soğukpınar Mahallesi istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 81 ACS 125 plakalı Citröen marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton elektrik direğine çarparak devrildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından beton elektrik direği de aracın üzerine devrilirken, kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.



2 MAHALLEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANDI



Yaralılar ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, kaza sebebi ile Soğukpınar ve Dedeler Mahallesi'nin elektrikleri kesildi. Bölgeye gelen ekipler mahallelere elektrik verilmesi için çalışma başlatıldı.