Düzce'de kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı! 3 kişi yaralandı
Düzce'de sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil elektrik direğine çarparak devrildi. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, 2 mahallede de elektrikler kesildi. Yaralılar ise ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Soğukpınar Mahallesi'nde meydana geldi.
ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPARAK DEVRİLDİ
Alınan bilgilere göre Dedeler Mahallesi istikametinden Soğukpınar Mahallesi istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 81 ACS 125 plakalı Citröen marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton elektrik direğine çarparak devrildi.
3 KİŞİ YARALANDI
Kazanın ardından beton elektrik direği de aracın üzerine devrilirken, kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
2 MAHALLEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANDI
Yaralılar ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, kaza sebebi ile Soğukpınar ve Dedeler Mahallesi'nin elektrikleri kesildi. Bölgeye gelen ekipler mahallelere elektrik verilmesi için çalışma başlatıldı.