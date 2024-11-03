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BUDO'nun 7 seferi iptal edildi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.11.2024 05:42 Güncelleme: 03.11.2024 05:46
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BUDO’nun 7 seferi iptal edildi

Marmara'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle, Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi. Peki hangi seferler iptal edildi?

Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İPTAL EDİLEN SEFERLER

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 08.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

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