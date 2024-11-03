İstanbul pazar sabahına sağanak yağış ile uyandı! Çok sayıda vapur seferi iptal

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada başta İstanbul olmak üzere yurt genelinde sıcaklıkların düşeceği ve bugünden itibaren çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı kaydedildi.

İSTANBUL GÜNE SAĞANAK İLE UYANDI

Açıklamanın ardından İstanbullular pazar sabahına sağanak yağışla uyanırken sıcaklıkların şehir genelinde daha da düşmesi bekleniyor.

İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu (AA)

BUDO SEFERLERİ İPTAL

Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 08.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

BUDO (AA)

SICAKLIKLAR 9 DERECE DÜŞECEK

Pazar günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta başından itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde 5 ila 9 derece azalarak mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor.

ÇOK SAYIDA İLE YENİ UYARI

Pazar gününden itibaren ülkemizi etkilemesi beklenen soğuk havayla birlikte; Pazar günü Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güney ve doğusunda yağış bekleniyor. Yağışların; Pazar günü Rize ve Artvin'in kuzeyi, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Bitlis ve Van çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Pazar günü Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

5 günlük hava durumu tahmini (Meteoroloji Genel Müdürlüğü)