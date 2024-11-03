İstanbul pazar sabahına sağanak yağış ile uyandı! Çok sayıda vapur seferi iptal
Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yurt genelinde hava sıcaklıkları düşmeye başlarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünden itibaren çok sayıda ilde sıcaklıkların 9 dereceye kadar düşeceğini duyurdu. Bu uyarı sonrası İstanbullular pazar sabahına sağanak yağışla uyanırken, şehrin farklı noktalarında etkili olan yağış sonrası çok sayıda vapur seferi iptal edildi. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada başta İstanbul olmak üzere yurt genelinde sıcaklıkların düşeceği ve bugünden itibaren çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı kaydedildi.
İSTANBUL GÜNE SAĞANAK İLE UYANDI
Açıklamanın ardından İstanbullular pazar sabahına sağanak yağışla uyanırken sıcaklıkların şehir genelinde daha da düşmesi bekleniyor.
BUDO SEFERLERİ İPTAL
Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 08.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
SICAKLIKLAR 9 DERECE DÜŞECEK
Pazar günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta başından itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde 5 ila 9 derece azalarak mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor.
ÇOK SAYIDA İLE YENİ UYARI
Pazar gününden itibaren ülkemizi etkilemesi beklenen soğuk havayla birlikte; Pazar günü Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güney ve doğusunda yağış bekleniyor. Yağışların; Pazar günü Rize ve Artvin'in kuzeyi, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Bitlis ve Van çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Pazar günü Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
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