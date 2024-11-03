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Deniz ulaşımına fırtına engeli! Güney Marmara'da feribot seferleri iptal edildi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.11.2024 03:40 Güncelleme: 03.11.2024 03:41
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Deniz ulaşımına fırtına engeli! Güney Marmara’da feribot seferleri iptal edildi

Güney Marmara'da fırtına beklentisi nedeniyle hafta sonu Balıkesir'in adalarına yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi. İşte iptal edilen seferler.

Güney Marmara'da fırtına beklentisi nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi.

Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Narlı'dan yarın saat 08.00'de ve Marmara'dan 11.30'da planlanan seferler olumsuz hava şartlarından dolayı yapılmayacak.

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