AFAD büyüklüğü açıkladı! Malatya'da deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 01.58'de Gerçekleşen deprem yerin altında 10,52 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 01.58'de gerçekleşen depremin derinliği ise 10,52 kilometre olarak ölçüldü.
Büyüklük: 4.2 (Mw)
Yer: Battalgazi (Malatya)
Saat: 01:58:30 TSİ
Derinlik: 10.52 km
SON DEPREMLER
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-11-03 01:58:30 38.15222 38.585 10.52 MW 4.2 Battalgazi (Malatya)
2024-11-03 01:16:49 39.3725 26.26667 7.04 ML 1.1 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.49 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-11-03 01:07:20 37.90778 29.44 11.19 ML 2.0 Çal (Denizli)
2024-11-03 01:02:29 38.07139 36.65889 7.0 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-03 00:56:29 38.04194 37.57139 7.0 ML 1.0 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-11-03 00:38:58 38.99083 28.11889 7.0 ML 1.0 Akhisar (Manisa)
2024-11-03 00:38:26 38.12444 37.25389 7.04 ML 1.0 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-11-03 00:20:35 38.13 38.52333 4.6 ML 1.4 Sincik (Adıyaman)
2024-11-03 00:16:19 40.59417 34.45917 5.92 ML 1.6 İskilip (Çorum)
2024-11-03 00:14:15 37.30361 29.52083 14.13 ML 2.1 Acıpayam (Denizli)
2024-11-03 00:13:09 38.32833 37.21889 4.51 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-11-03 00:08:30 37.39972 27.135 16.87 ML 1.5 Ege Denizi - [08.12 km] Didim (Aydın)
2024-11-03 00:05:32 38.45389 38.04028 7.01 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)
2024-11-02 23:43:57 38.0925 36.59972 9.84 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-02 23:43:20 39.08611 27.82333 6.46 ML 1.4 Kırkağaç (Manisa)
2024-11-02 23:38:09 39.38417 26.23556 9.63 ML 1.5 Ege Denizi - [12.93 km] Ayvacık (Çanakkale)