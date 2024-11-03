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Çanakkale'de Husumetlisine sokak ortasında kurşun yağdırdı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.11.2024 02:58 Güncelleme: 03.11.2024 03:00
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Çanakkale’de Husumetlisine sokak ortasında kurşun yağdırdı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Serdar V. husumetlisi Özgür Ölçek tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Serdar V. yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Camicedit Mahallesi, Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi.

Güvenlik kamerasından bir kare (DHA)Güvenlik kamerasından bir kare (DHA)

İddiaya göre, Serdar V., cadde üzerinde cep telefonu ile konuşarak yürüyen husumetlisi Özgür Ölçek'e tabanca ile ateş açtı. Kurşunu biten Serdar V., kanlar içerisinde yığılan Ölçek'in kafasına da defalarca tabancanın kabzasıyla vurdu.

Güvenlik kamerasından bir kare (DHA)Güvenlik kamerasından bir kare (DHA)

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırılan Ölçek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Serdar V. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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