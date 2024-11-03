03 Kasım 2024, Pazar
Haberler Yaşam Haberleri

Firari FETÖ'cü komiser saklandığı gizli bölmede böyle yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 03.11.2024 01:29 Güncelleme: 03.11.2024 01:31
ABONE OL
Firari FETÖ’cü komiser saklandığı gizli bölmede böyle yakalandı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, FETÖ'den 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski komiser B.U., saklandığı evde gizli bölmede yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu, FETÖ'den 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla 1 yıldır firari olarak aranan eski komiser B.U.'nun adresi tespit edildi.

Polis ekiplerince adrese düzenlenen operasyonda B.U., saklandığı evde gizli bölmede yakalandı. Gözaltına alınan B.U.'nun emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör