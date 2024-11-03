03 Kasım 2024, Pazar
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Malatya’da 4,2’lik deprem | SON DEPREMLER

Malatya’da 4,2’lik deprem | SON DEPREMLER

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.11.2024 08:55
Malatya'da gece saatlerinde 4,2 büyüklüğünde deprem oldu. Kısa süreli paniğe yol açan depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.
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