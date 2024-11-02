"Son Devir Osmanlı Uleması" nasıl yazıldı? Gazeteci-yazar Sadık Albayrak eserinin yazılma serüvenini anlattı

Sadık Albayrak'ın kaleminden çıkan Son Devir Osmanlı Uleması eseri, Osmanlı'nın son dönemindeki ilim adamlarının yaşamlarını ve düşüncelerini titizlikle inceliyor.

Gazeteci-yazar Sadık Albayrak, Vav TV'de "Medeniyet Mirası" programına konuk oldu.

"RUTUBETLENMİŞ DOSYALARI MÜFTÜLÜĞÜN BAHÇESİNE GETİRİP GÜNEŞLETİYORUM"

"Son Devir Osmanlı Uleması" eserinin yazılma serüvenini anlatan Albayrak, "İlk 5 cilt terâcim-i ahvaldir. Onun hakkında da derme çatma diyorlar ama ben bu rutubetlenmiş bu dosyaları 1970'li yıllarda müftülüğün bahçesine getirip güneşletiyorum. Daha sonra kurutup topluyordum." ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN BU YENİDEN UYANIŞIN SEMBOLLERİNİN ÖNCÜSÜ TAYİP ERDOĞAN'DIR"

Türk siyasetine ilişkin de konuşana Albayrak, "Baskette Kerim Abdül Cabbar ne ise Türk siyasetinin geleceğin de Tayyip Erdoğan o'dur. Benim bundan daha fazla söyleyecek bir şeyim yok. Biz şevkle bu inançla daha çok kaynaşmamız lazım. Benim için bu yeniden uyanışın sembollerinin öncüsü Tayip Erdoğan'dır. dedi.