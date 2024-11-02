02 Kasım 2024, Cumartesi
Haberler Yaşam Haberleri

"Son Devir Osmanlı Uleması" nasıl yazıldı? Gazeteci-yazar Sadık Albayrak eserinin yazılma serüvenini anlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.11.2024 01:20 Güncelleme: 02.11.2024 01:55
ABONE OL
Son Devir Osmanlı Uleması nasıl yazıldı? Gazeteci-yazar Sadık Albayrak eserinin yazılma serüvenini anlattı

Gazeteci-yazar Sadık Albayrak, Vav TV'de "Son Devir Osmanlı Uleması" eserinin yazılma sürecine ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı. Albayrak, "Ben rutubetlenmiş bu dosyaları 1970'li yıllarda müftülüğün bahçesine getirip güneşletiyorum. Daha sonra kurutup topluyordum." dedi.

Sadık Albayrak'ın kaleminden çıkan Son Devir Osmanlı Uleması eseri, Osmanlı'nın son dönemindeki ilim adamlarının yaşamlarını ve düşüncelerini titizlikle inceliyor.

Gazeteci-yazar Sadık Albayrak, Vav TV'de "Medeniyet Mirası" programına konuk oldu.

"RUTUBETLENMİŞ DOSYALARI MÜFTÜLÜĞÜN BAHÇESİNE GETİRİP GÜNEŞLETİYORUM"
"Son Devir Osmanlı Uleması" eserinin yazılma serüvenini anlatan Albayrak, "İlk 5 cilt terâcim-i ahvaldir. Onun hakkında da derme çatma diyorlar ama ben bu rutubetlenmiş bu dosyaları 1970'li yıllarda müftülüğün bahçesine getirip güneşletiyorum. Daha sonra kurutup topluyordum." ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN BU YENİDEN UYANIŞIN SEMBOLLERİNİN ÖNCÜSÜ TAYİP ERDOĞAN'DIR"
Türk siyasetine ilişkin de konuşana Albayrak, "Baskette Kerim Abdül Cabbar ne ise Türk siyasetinin geleceğin de Tayyip Erdoğan o'dur. Benim bundan daha fazla söyleyecek bir şeyim yok. Biz şevkle bu inançla daha çok kaynaşmamız lazım. Benim için bu yeniden uyanışın sembollerinin öncüsü Tayip Erdoğan'dır. dedi.

Son Devir Osmanlı Ulemasından çıkarılacak dersler!Son Devir Osmanlı Ulemasından çıkarılacak dersler! SON DEVİR OSMANLI ULEMASI'NDAN ÇIKARILACAK DERSLER!

Sadık Albayraka ziyaretSadık Albayraka ziyaret

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör