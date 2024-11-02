Aydın’da yangın paniği! 2 kişi hastanelik oldu

Yangın, Zafer Mahallesi 127 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katında meydana geldi.

Olay yerinden bir kare - (İHA)



Edinilen bilgiye göre, O.B.'nin yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI



İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.



2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ



Yangında 2 kişi dumandan etkilenirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.