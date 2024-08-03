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AK Partili vekiller ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Sadık Albayrak'a ziyaret!

ahaber.com.tr
Giriş: 03.08.2024 00:52 Güncelleme: 03.08.2024 01:00
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AK Partili vekiller ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı’ndan Sadık Albayrak’a ziyaret!

Trabzon'da, Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Partili Milletvekilleri Gazeteci-Yazar Sadık Albayrak'ı ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Trabzon Milletvekilleri Mustafa Şen, Adil Karaismailoğlu, Yılmaz Büyükaydın, Vehbi Koç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç bulundu. Barma yaylasında yapılan ziyaret sonrası Başkan Genç "Misafirperverliği ve hepimize farklı ufuklar açan hoş sohbetinden dolayı Sadık ağabeyimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Partili Milletvekilleri Sadık Albayrak'ı ziyaret etti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı ve Milletvekillerinden Sadık Albayrak'a ziyaret.Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı ve Milletvekillerinden Sadık Albayrak'a ziyaret.

Trabzon'da, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Mustafa Şen, Adil Karaismailoğlu, Yılmaz Büyükaydın, Vehbi Koç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Gazeteci-Yazar Sadık Albayrak'ı Barma yaylasında ziyaret etti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'in paylaşımı.Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'in paylaşımı.

Ziyaret sonrası X sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Trabzon Milletvekillerimiz ve İl Başkanımızla birlikte Barma Yaylası'nda, ülkemizin yetiştirdiği değerli mütefekkirlerden kıymetli ağabeyimiz Sadık Albayrak'ı ziyaret ettik. Misafirperverliği ve hepimize farklı ufuklar açan hoş sohbetinden dolayı Sadık ağabeyimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

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