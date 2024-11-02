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Afyonkarahisar'da can pazarı! 10 araç birbirine girdi | Yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 02.11.2024 19:56 Güncelleme: 02.11.2024 20:11
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Afyonkarahisar’da can pazarı! 10 araç birbirine girdi | Yaralılar var

Afyonkarahisar'da akşam saatlerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 10 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına dönerken, ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.

Kaza, Karahisar Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tünel çıkışında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü iki tır, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada toplamda 10 araç birbirine girdi. Kazada ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR
Bölgeye gelen ekipler adeta zamana karşı yarış verip, bazıları araç içerisinde sıkışan yaralıları ambulanslarla hastanelere taşıdı. Yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

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