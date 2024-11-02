Telefonunuzdaki o ayarı kapatın, siber saldırılara maruz kalmayın

Akıllı telefonlar, çeşitli uygulamalar sayesinde banka işlemleri gibi birçok görevi hızla yerine getirmemizi sağlıyor. Ancak bu kolaylıklar, bazı güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor. Özellikle telefonun Bluetooth özelliğinin sürekli açık olması, siber saldırganların cihazınıza erişme olasılığını artırıyor. Siber suçlular, Bluetooth açıkken telefonunuzun sinyalini yakalayıp bilgilerinize erişmek için BlueSnarf ile özel saldırı yöntemlerini kullanabiliyorlar.

Siber Saldırı (A Haber Foto Arşiv)

Bluetooth aracılığıyla gerçekleşen bu tür saldırılar, saldırganların yalnızca 90 metreye kadar uzaktan bile cihazınıza erişim sağlamasına olanak tanıyor. Eğer cihazınızda zayıf veya varsayılan şifreler kullanıyorsanız, bankacılık bilgileriniz gibi hassas verilerinizin ele geçirilmesi çok daha kolay hale geliyor.

Siber Saldırı (A Haber Foto Arşiv)

Güvenliğinizi Artırmak İçin Bluetooth'u Kapalı Tutun

Telefon güvenliğinizi sağlamak adına kullanmadığınız zamanlarda Bluetooth'u kapatmak, en temel koruyucu adımlardan biri. Bluetooth'un açık kaldığı süreyi sınırlandırmak, özellikle kalabalık alanlarda siber saldırılara karşı korunmanıza yardımcı olur.

Bluetooth özelliğini yalnızca ihtiyaç duyduğunuzda açarak yetkisiz bağlantı girişimlerini önleyebilirsiniz. Eğer Bluetooth'u açmanız gerekiyorsa, cihazınızı keşfedilemez moda getirerek saldırganların cihazınızı bulmasını zorlaştırabilirsiniz.

Siber Saldırı (A Haber Foto Arşiv)

Tanımadığınız cihazlardan gelen eşleştirme isteklerine karşı dikkatli olun. Beklenmedik bir istek alırsanız, bu isteği her zaman reddetmeyi tercih edin. Ayrıca, 1234" veya "0000" gibi kolay tahmin edilebilir şifrelerden kaçının. Hem harf, hem rakam, hem de özel karakter içeren güçlü şifreler belirlemek, cihaz güvenliğinizi artıracaktır.

İşletim sisteminizi ve uygulamalarınızı düzenli olarak güncellemek, cihazınızı güvenlik açıklarına karşı korur. Güncellemeler, siber tehditlere karşı yeni savunma yöntemleri içerir ve saldırı riskini azaltır.