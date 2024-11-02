6 yaşındaki Şirin günlerdir kayıptı! Cansız bedenine ulaşıldı!

Şişli'de kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. İstanbul emniyetinin her yerde aradığı Şirin'in bir şahısla Feriköy Mezarlığı'nda görünmesinin ardından harekete geçen polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki ifadesinde korkunç cinayeti itiraf etti.

KÜÇÜK ŞİRİN SON OLARAK BİR BAKKALDA GÖRÜNMÜŞTÜ

6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi, 31 Ekim'de Şişli Feriköy'de kaybolmuş, acılı anne Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, evladının bulunması için çağrıda bulunmuştu. Son olarak mahalledeki bir bakkalda görünen küçük Şirin'den bir daha haber alınamamıştı.

KÜÇÜK KIZDAN ACI HABER GELDİ

Kahreden haber gece yarısı geldi. 6 yaşındaki Şirin'in korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Emniyet ekiplerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi sonucu küçük kızın 45-50 yaşlarında bir şahısla birlikte Feriköy Mezarlığının çevresinde göründüğü tespit edildi. Görüntüler üzerinden kimliği tespit edilen şahıs gözaltına alındı. Kağıt toplayısı olduğu tespit edilen şahıs emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti.

ŞİRİN'İ BOĞARAK ÖLDÜRÜP MEZARLIĞA GÖMMÜŞ

46 yaşındaki katil zanlısı emniyetteki ifadesinde Şirin'i Feriköy Mezarlığı'nda boğarak öldürdüğünü ve mezarlığa gömdüğünü itiraf etti. İtirafın ardından mezarlıkta arama yapan ekipler küçük Şirin'in cansız bedenine ulaştı.