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Şirin'in katilinden şok ifade: Para isteyip peşimden geldi öldürdüm

Şirin'in katilinden şok ifade: Para isteyip peşimden geldi öldürdüm

Ramazan Almaçayır
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.11.2024 15:52
Güncelleme:02.11.2024 15:53
İstanbul Şişli'de 2 gündür kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'den acı haber geldi. Küçük çocuğun cansız bedeni Feriköy Mezarlığı’nda bulundu. Şirin’in katil zanlısının ifadesine ulaşıldı. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları aktardı.
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