Narin Güran’ın katili kim? Ağabeyi o ismi işaret etti

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi Eğerturmaz Deresi'nde bir çuval içerisinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili görülecek davanın ilk duruşması 7 Kasım 2024'te görülecek.

12 TUTUKLU! ARALARINDA ANNE, AĞABEY VE AMCA DA VAR

Narin Güran soruşturması kapsamında tutuklu bulunan 12 kişinin yargılanmasına başlanmasına sayılı günler ilk duruşma öncesi mahkeme 22 kişi hakkında zorla getirilme kararı verdi. Zorla getirilme kararı verilenler arasında baba Arif Güran ile ağabey Baran Güran'ın da bulunduğu öğrenilirken; baba Güran'ın "müşteki" geri kalan 21 kişinin ise tanık olarak çağrıldığı öğrenildi.

Narin Güran'ın ağabeyi Baran'dan dikkat çeken paylaşım (Instagram)

BARAN GÜRAN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMLAR

Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran'ın son günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ise dikkat çekti. Baran Güran, tutuklu bulunan annesi Yüksel Güran'la olan fotoğrafını paylaşarak "Dünyaya yeniden gelsem yine senin evladın olmak isterdim canım annem" notunu düştü.

45 DAKİKA İÇİNDE SİLDİ

Tutuklu bulunan kardeşi Enes Güran'a da sahip çıkan Baran, "Sana iftira atanlar utansın. Senin başın hep böyle dik kalacak." dedi. Baran Güran bir diğer paylaşımında ise kardeşi Narin ile olan fotoğrafını yayınladı. Paylaşıma "Saçının teline zarar gelse dünyayı yıkacak annesine abilerine katil dediniz. Ben sizleri Allah'a havale ediyorum." notunu düşerken; 45 dakika içerisinde 3 paylaşımı da silmesi dikkat çekti. Baran Güran'ın tutuklu bulunan amcası ile ilgili paylaşım yapmaması da dikkat çekti.

ATV HABER'E KONUŞTU

Ailesinin cinayeti örtbas etmeye çalıştığı iddialarına tepki gösteren Baran Güran, ATV Haber'e konuştu. Güran, "Bizim dediğimiz bir kelimeyi elli yere vuruyorlar. Nasıl istemeyeyim katilin bulunmamasını gözünü seveyim." ifadelerini kullandı.

Narin'in yakın arkadaşı da ATV Haber'e özel açıklamalarda bulunurken, "Üzülüyorum. Hep kavga ederdik. Hep barışırdık." dedi.

ANNE NEDEN GİZLİCE KAN VERDİ?

Diğer yandan Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran, Kanal D'de yayınlanan bir programa da açıklamalarda bulundu. Güran, annesinin şırınga ile kan aldığına yönelik iddialara ilişkin, "Siverek'ten iki tane adam geldi. Dedi ki 'Biz bu çubuklar üzerinde bu çocuğu bulacağız, garanti veriyoruz' Bunlar geldi. Amcam jandarma personelini aradı. Hatta kan verdiği zaman video kaydına aldık." ifadelerini kullandı.

"KOLUNDAKİ İZ TESPİT EDİLEMİYOR"

18 yaşındaki Enes'in hayatı boyunca bir şey kullanmadığını belirten Güran, "Devletin hastanesinde testleri yapıldı. Amcamla aramızda bir sorunumuz yoktur. Köylüyle bir kere olsun kavga etmeyen tek kişi Enes'tir. Hayatı boyunca öyle bir zevkleri bile yoktu. Yok kız arkadaşım olsun... Hep dediği tek şey ağabey ben bir an önce operatör olayım, sana yetişeyim birbirimize destek verelim. Olaydan bir 45 gün önce operatör oldu. Daha önceden garsonluk yapıyordu. Enes'in kolundaki izi jandarma tespit etmiyor. Jandarma Enes'e 'Senin gözüne ne oldu?' diyor. Enes, 'Ağabey ben mısır tarlasına gittim. Mısır tarlasındaki yapraklar suratıma vurdu' diyor. Ondan sonra Diyarbakır Hastanesi'nden bir haber geldi. Dediler ki 'Bir tane kız çocuğu var, Narin'e çok benziyor, sahipsiz, hastaneye atmışlar. Kötü bir şey olmuş düşüncesi ile Enes'i götürmemişler. Götürmediklerinden Enes kendini yumruklamış. Ağladığı anlaşılmasın diye kolunu ısırmış." ifadelerini kullandı.

Narin Güran cinayetinde itirafçı olan Nevzat Bahtiyar (A HABER ARŞİV)

AĞABEY KATİL OLARAK O İSMİ İŞARET ETTİ

Baran Güran, programda katilin kim olduğuna dair tahminini de açıkladı. Güran, "Bana bütün köyün baz istasyonunu çıkarsınlar. Annem ve Enes evde olduklarını inkar etmiyorlar. Biz 5 erkek kardeşiz. Olay günü bir tek küçük kardeşim Eren uyanık. Bence Narin yukarı çıkmadan önce namusuz Bahtiyar kızı aldı. Bir insanın içi pisse, bir insan pislikse kızını öldürdüğü halde 19 gün boyunca her akşam yanında oturan bir insan ben nereden bileyim? Bir araba ticareti oluyor. Nevzat bu ticaretten zarar ediyor. Biz onu evimizden kovmuştuk. Nevzat amcamı aramış." dedi.