Arıcılık serüvenine hobi olarak başladı, Türkiye’nin aranan arıcısı oldu: Siparişlere yetişemiyor

Fabrika işçisi olarak çalışan Hakkı İşçi, arıcılığa olan merakını hobi seviyesinden çıkararak profesyonel anlamda geliştirmek istedi. Bu amaçla, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün düzenlediği arıcılık eğitimlerine katıldı. Eğitim sürecinde öğrendiklerini pratiğe dökerek 5 dönüm arazide 7 kovanla başladığı arıcılık serüvenini her geçen gün büyüttü. Eskişehir'in florası zengin bölgelerinde bal üretimini artırmayı başardı. Bugün ürettiği doğal bal, kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları yaşayanların yoğun talebiyle karşılaşıyor.

Arıcılık (AA)

Sündiken Dağları'nın Zengin Bitki Örtüsünden Faydalanıyor

İşçi, arılarının en iyi balı üretebilmesi için kovanlarını her yıl bahar aylarında Sündiken Dağları'nın eteklerine taşıyor. Bu bölgedeki yabani erik, ardıç, çam, ahlat, alıç gibi şifalı bitkilerle beslenen arılar, doğanın sunduğu bu eşsiz floradan zengin bal üretimi gerçekleştiriyor.

Kovan başına ortalama 3 kilogram bal elde eden İşçi, bu sayede yıllık toplamda 150 kilogram bal üretimine ulaşıyor. Hakkı İşçi, ürettiği doğal balın kalitesini tescillemek amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurmaya hazırlanıyor.

Arıcılık (AA)

6 Ay Sonraya Siparişler Alıyor

AA haberine göre, son dönemde balına olan talebin hızla arttığını ifade eden İşçi, yoğun siparişler nedeniyle en erken 6 ay sonrasına teslimat yapabildiğini belirtti.

Arıcılık yaptığı bölgenin oksijen miktarının yüksek olduğunu vurgulayan İşçi, "Bu yörede yabani erikler, meşeler, ardıçlar, çamlar, ahlat, alıç, pinar bitkisi, karamuk, böğürtlen, kekik ve değişik dikenli bitkiler var. Burası çok değerli bir bölge. İnsanlar buraya gelip dağımızda, ormanımızda şifa buluyor. Bu şifayı sağlayan buranın bitki örtüsü ve iklimidir. Dolayısıyla bu koşullar balı etkiliyor. Burada çok farklı bir flora var." dedi.

Arıcılık (AA)

Kemik ve Kas Sağlığı İçin Prolin Zengini Bal

Hakkı İşçi, ürettiği balın sadece lezzetli olmadığını, aynı zamanda yüksek prolin değeri sayesinde kas ve iskelet sistemi üzerinde de olumlu etkiler sağladığını vurguladı. Balda bulunan birçok faktörün yanı sıra prolinin öne çıktığını şu sözlerle dile getirdi:



"900 miligram civarındaki ballara 'ilaçlık, şifalı bal' diyorlar ancak benim balım 1793 miligram çıktı. En yüksek değer bu balda, bundan dolayı çok mutluyum. Köyümün, kendi memleketimin bir değerini öne çıkarttığım için çok mutluyum. Balın içinde 20 tane aminoasit var. Prolin ise tek başına bu aminoasitlerin yüzde 70'ini oluşturuyor."