İstanbul’a sağanak yağış geliyor! Pazar gününe dikkat! 2-3 derece birden düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin haritaları güncellendi.

ÇOK SAYIDA İLDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Buna göre başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağış beklenirken sıcaklıkların da 2-3 derece birden düşeceği kaydedildi.

SAKARYA VE KOCAELİ'YE UYARI

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

RİZE'DE YARALAR SARILIYOR

Rize'de yaşanan heyelan, sel ve taşkınlar sonrası, yağmurun durmasıyla ekipler ve bölge halkı, çamur birikintilerinin oluştuğu arazi ve bahçelerde temizlik yaptı. Kentte yaklaşık 2 haftadır aralıklarla süren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak kentte birçok noktada irili ufaklı heyelanlara neden olurken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Ardeşen ilçesi Pınarlı köyünde, heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak kütlesi ile çamurlu su dere kenarındaki 5 ev ile çay bahçesine hasar verdi.

YURT GENELİNDE SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, Kıyı Ege ve Akdeniz'de ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU