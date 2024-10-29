Kütahya'da park kavgası! 1 yaralı
Kütahya'da V.A. (61) ile H.G. (33) arasında çıkan park tartışması büyüyüp yerini kavgaya bırakınca 33 yaşındaki adam V.G. tarafından silahla vurularak yaralandı. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise polis ekiplerince yakalandı.
Olay, akşam saatlerinde Yenidoğan Mahallesi Özen Sokak'ta meydana geldi.
SİLAHLA YARALANDI
İddiaya göre, evinin önüne araç park edilmesine sinirlenen V.A. (61) komşusu H.G. (33) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darp edilen V.A., aracından aldığı silahı ateşleyerek H.G.'yi vurdu.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şüpheli V.A.'yı suç aleti silahla birlikte yakalarken olayda elinden ve yanağından yaralanan H.G. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.