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Kütahya'da park kavgası! 1 yaralı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.10.2024 03:52 Güncelleme: 29.10.2024 03:52
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Kütahya’da park kavgası! 1 yaralı

Kütahya'da V.A. (61) ile H.G. (33) arasında çıkan park tartışması büyüyüp yerini kavgaya bırakınca 33 yaşındaki adam V.G. tarafından silahla vurularak yaralandı. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise polis ekiplerince yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Yenidoğan Mahallesi Özen Sokak'ta meydana geldi.

SİLAHLA YARALANDI

İddiaya göre, evinin önüne araç park edilmesine sinirlenen V.A. (61) komşusu H.G. (33) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darp edilen V.A., aracından aldığı silahı ateşleyerek H.G.'yi vurdu.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şüpheli V.A.'yı suç aleti silahla birlikte yakalarken olayda elinden ve yanağından yaralanan H.G. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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