Yozgat’ta gübre çukurunda facia! 2 ölü 1 yaralı

Trajik olay, akşam saatlerinde Boğazlıyan ilçesinde meydana geldi.

Hastane önünden bir fotoğraf (DHA)

Sinan Budak'a ait ahırda çobanlık yapan Afganistan uyruklu Mohammed Ali Kerim, ahırın gübre çukuruna düştü. Çobanın düştüğünü gören Veysel Taştan ve Sinan Budak da kurtarmak isterken çukura düştü.



Sinan Budak ve işçileri gören ahırdaki başka bir işçi, yakında bulunan inşaatta çalışan işçilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, inşaat işçilerinin yardımıyla çukura düşen 3 kişi çıkarıldı.

Hayatını kaybeden Sinan Budak

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Metan gazından zehirlendiği belirlenen 3 kişi, Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sinan Budak hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Veysel Taştan ve çoban Mohammed Ali Kerim ise hastanede yapılan müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan müdahalelere rağmen Taştan da yaşamını yitirdi.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR



Tedavisi devam eden, çobanın da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.