Yozgat'ta gübre çukurunda facia! 2 ölü 1 yaralı
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde gübre çukuruna düşen Muhammed Ali Kerim'i kurtarmak isteyen 2 kişi metan gazından zehirlenerek hayatını kaybederken, Kerim ise yaralandı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Trajik olay, akşam saatlerinde Boğazlıyan ilçesinde meydana geldi.
Sinan Budak'a ait ahırda çobanlık yapan Afganistan uyruklu Mohammed Ali Kerim, ahırın gübre çukuruna düştü. Çobanın düştüğünü gören Veysel Taştan ve Sinan Budak da kurtarmak isterken çukura düştü.
Sinan Budak ve işçileri gören ahırdaki başka bir işçi, yakında bulunan inşaatta çalışan işçilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, inşaat işçilerinin yardımıyla çukura düşen 3 kişi çıkarıldı.
İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Metan gazından zehirlendiği belirlenen 3 kişi, Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sinan Budak hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Veysel Taştan ve çoban Mohammed Ali Kerim ise hastanede yapılan müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan müdahalelere rağmen Taştan da yaşamını yitirdi.
HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Tedavisi devam eden, çobanın da durumunun ağır olduğu öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.