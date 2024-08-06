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İzmir’de iş yerlerini kurşunlayan 6 zanlı tutuklandı

İHA
Giriş: 06.08.2024 10:33 Güncelleme: 06.08.2024 10:33
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İzmir’de iş yerlerini kurşunlayan 6 zanlı tutuklandı

İzmir’de, bir oto galeri ve kuyumcu dükkanına yönelik kurşunlama olayına karıştıkları belirlenen 6 zanlı tutuklandı.

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